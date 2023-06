Yann Damezin et Paul Saint Bris, Prix Orange de la BD et du Livre

Le Prix Orange de la Bande Dessinée récompense un album de bande dessinée écrit en français et publié entre le 1er mars 2022 et le 28 février 2023.

Le lauréat, Yann Damezin, reçoit une dotation de 5000 € et son ouvrage bénéficie d’une campagne d’accompagnement dans la presse, sur le web et à l’occasion d’événements littéraires choisis.

« Qaïs et Leïli sont deux amants éperdument amoureux. Si amoureux que le jeune homme, incapable de contenir sa passion, la chante à tous les vents avec tant de ferveur qu'il reçoit le surnom de "Majnoun" (le fou). Très vite, sa réputation le précède, si bien que le père de Leïli refuse de donner la main de sa fille à ce personnage si extravagant. Brisé, le poète se laisse dépérir, chantant sans cesse son amour perdu. Tel Orphée, ses paroles apaisent le coeur des désoeuvrés et celui des animaux les plus féroces qui, bientôt, le suivent en cortège. Leïli, quant à elle, se lamente sur sa condition de femme assujettie, qui ne peut même pas, à la différence de son amant, laisser éclater publiquement son désarroi ! Peiné, le père de Leïli décide de la marier à un jeune homme "respectable" qui saura, lui, la rendre heureuse. Assistant au mariage, Majnoun périt de tristesse. Le charme de ses chants rompu, la fureur des animaux sauvages qui formaient son cortège reprend de plus belle et ces derniers dévorent son corps. Repus de ses chairs, tous entonnent l'ultime chant du poète, conjurant sa belle à le rejoindre dans la mort... » - Résumé de l'oeuvre lauréate

Sous la présidence de Coco, autrice, dessinatrice et illustratrice, le jury de cette édition est composé de Jim Bishop (lauréate 2022 pour Lettres perdues), de Marion Montrouge (représentante de la librairie Dialogues à Brest), de Lionel Arnould (représentant l’équipe du site SambaBD.net), de Yoann Debiais (du compte Instagram L’ivresse des bulles) et de 5 lecteurs passionnés issus de la communauté Lecteurs.com.

« La sélection était grande et ne manquait pas de panache ni de découvertes, tant graphiques que scénaristiques. Des propos engagés, de l’humour parfois et la garantie ici que le dessin vit, sous toutes ses formes, tous ses reliefs. Le jury tient à féliciter toutes les autrices et tous les auteurs participants. Cette année, le jury comme les internautes ont été particulièrement touchés par un livre à la fois surprenant, somptueux et plein d’esprit. Majnoun et Leïli, chants d’outre-tombe de Yann Damezin, une histoire d’amour impossible, un chef-d’œuvre de finesse et d’originalité. Entièrement écrit en alexandrins, riche et lumineux. Son auteur est aussi talentueux que prometteur. » - Le mot de Coco

Le Prix Orange du Livre récompense, depuis 2009, une œuvre littéraire écrite en français et publiée entre le 1er janvier et le 31 mars 2023. Il se distingue par la mixité des votants : auteurs, libraires et lecteurs.

Paul Saint Bris reçoit une dotation de 15.000 € et son livre bénéficie d’une campagne de promotion dans la presse et sur le web.

« Aurélien assume le rôle de directeur du département des Peintures au Louvre. En tant qu'intellectuel nostalgique, il trouve dans ce musée un havre de paix pour échapper à l'agitation du monde extérieur. Cependant, la nouvelle présidente, Daphné, une femme énergique au pragmatisme sans limites, accompagnée d'arguments marketing implacables, lui impose une mission à la fois périlleuse et redoutée : la restauration de La Joconde. Bien qu'à contrecœur, Aurélien se lance dans une quête pour dénicher un restaurateur suffisamment audacieux pour supporter la pression et s'attaquer à ce chef-d'œuvre ultime. Sa recherche le conduit en Toscane, où il croise le chemin de Gaetano, une personnalité intense et indépendante. Face à Mona Lisa, l'Italien va confronter son propre génie à celui de Vinci, tandis que le monde retient son souffle... Ce roman au style vif jette un regard acéré sur l'appétit insatiable de notre époque pour les images, ainsi que sur notre relation avec l'art et le changement. Paul Saint-Bris met en scène une galerie de personnages fascinants qui évoluent au sein du plus magnifique musée du monde. Jusqu'à un dénouement inattendu, l'auteur démontre avec humour et talent que l'éclaircissement des vernis peut apporter des bienfaits tant aux œuvres d'art qu'à ceux qui leur sont proches. » - Résumé de l'oeuvre lauréate

Sous la présidence de Jean-Christophe Rufin, écrivain et membre de l’Académie Française, le jury est composé des auteurs Laurine Roux (lauréate 2022), Luc Blanvillain, Pauline Delabroy-Allard, Victor Jestin, Blandine Rinkel, des libraires Amandine Coll (Librairie de Paris) et Hélène Boyeldieu (Librairie L'Armitière à Rouen) et de 7 lecteurs issus de la communauté lecteurs.com. Un comité constitué d’anciens jurés-lecteurs compte également pour une voix dans le jury.

