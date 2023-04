Les pierres de famille

Dans le monde dans lequel Camille a grandi, les Moaïs n'encombrent plus les rues. Une vaste révolution des moeurs a permis à l'Etat et à la société civile de s'attaquer à ce problème. La calcification, cette mystérieuse maladie qui transforme certains hommes en statue de pierre, populairement appelées Moaïs, est enfin traitée. On tente de soigner ceux qui peuvent encore l'être dans de vastes dispensaires d'un genre nouveau. Le père de Camille et Aniel est l'un d'eux. Aniel, le grand frère de Camille, est l'un des premiers porte-étendards de cette nouvelle génération d'hommes que le mal ne semble plus toucher. A peine adulte il s'est engagé pour le "Grand Déblaiement Moaï" et travaille maintenant dans un des dispensaires accueillant les derniers malades. Depuis peu, Camille n'a plus de nouvelles de lui, il décide de partir à sa recherche et, à son tour, de participer au grand déblaiement.