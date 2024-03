Cinq livres dans la première sélection du Prix CESE 2024

Le Prix littéraire du CESE trouve son essence dans la volonté de présenter une autre perspective sur les thèmes majeurs abordés par le Conseil : les défis contemporains, l'édification d'une société plus juste...À travers des textes littéraires, ce prix offre un prisme original pour explorer ces enjeux, permettant ainsi une réflexion profonde et artistique sur les questions cruciales de notre temps.

L'appel à auteurs a été officiellement lancé le 8 janvier 2024, marquant le début d'une nouvelle aventure littéraire. Ce prix vise à récompenser un.e auteur.e de roman ou roman graphique qui explore la question de altérité et la manière dont des personnages peuvent avoir un effet positif sur l’humanité ou la planète par leurs actions.

Après avoir diffusé l'appel à auteurs auprès de plus de 80 maisons d'édition, le CESE a reçu un total de 41 ouvrages, parmi lesquels 16 romans graphiques. Un comité de lecture, formé sur une base volontaire et composé de 18 lecteurs agents, conseillères et conseillers, a eu la tâche de sélectionner les livres finalistes lors du comité qui s'est tenu le 12 mars 2024.

Sous la présidence d’honneur, d’Erik Orsenna, le jury est composé de personnalités telles que la présidente du Centre National du Livre, Régine Hatchondo ; l'écrivaine française, Véronique Ovaldé ; le poète et critique littéraire, Olivier Barbarant ; l'avocat et écrivain, Bertrand Périer ; la philosophe, essayiste et conférencière française, Julia de Funès ; ainsi que les membres du CESE : Sabine Roux de Bezieux, Bernadette Groison et Benoît Garcia.

Et son choix s'est arrêté sur les cinq livres suivants :

Maï et Mouna de Béatrice Castaner (Éditions Serge Safran)

Les chemins d'exil et de lumières de Céline Lapertot (Éditions Viviane Hamy)

Les contemplées de Pauline Hillier (Éditions La Manufacture de livres)

Vendredi, au jour le jour d'Anouch Paré ( Éditions L'Oeil d’or)

Les évaporés d'Isao Moutte (Éditions Sarbacane, d'après Thomas B. Reverdy)

A l’occasion de la Journée mondiale du livre, le CESE célèbrera la littérature avec un salon littéraire, où les conseillers et conseillères présenteront leurs ouvrages, offrant ainsi un aperçu de la diversité et de la qualité des productions littéraires au sein du CESE.

Cette journée se clôturera par la cérémonie de remise des prix à 19h en hémicycle, en présence du président du CESE, Thierry Beaudet, et d'Erik Orsenna, président d'honneur du Prix littéraire du CESE.

