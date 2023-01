Je suis Karelle Dia, congolaise, enfant de la République française, éloquente, forte en gueule, que mon courage soit mon talent. Née d'un Ougandais et d'une Congolaise, Karelle a huit ans lorsque la guerre éclate à Kinshasa. Mère et fille se réfugient en France, pays de liberté, pour y vivre en paix. A ce premier exil du coeur, s'ajoute bientôt la difficulté et l'angoisse de se reconstruire et de se faire accepter. Animées par cette fierté et cette dignité qui font leur grandeur d'âme, elles s'arment de courage. Il faut les connaître ces hôtels insalubres, où l'on fait son beurre sur le dos de la misère humaine. Il faut les endurer ces sinistres coups du sort, sans rien céder de ses rêves. Karelle en fera l'expérience. Et de ses combats naîtra la plus éclatante des victoires. Avec Les Chemins d'exil et de lumière Céline Lapertot continue d'explorer avec justesse et pugnacité la veine sociale qui caractérise son oeuvre. Inspirée de la vie d'une de ses élèves, l'auteure nous livre le roman d'une femme affrontant son destin pour mieux éblouir le monde de sa lumière.