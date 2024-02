Maï et Mouna

Mouna et Maï sont soeurs jumelles d'un père français et d'une mère burkinabée. Elles grandissent entre le Burkina Faso, l'année scolaire, et la France, l'été. Métisses, elles subissent une Cynthia qui traite leur mère de sorcière. Celle-ci, griotte, s'absente parfois pour rejoindre des sages dans la forêt. Les jumelles passent leurs vacances chez leur grand-mère qui tient un bar dans le Limousin où, à l'adolescence, elles rencontrent Gabrielle, une archéologue, qui joue un rôle déterminant dans leur orientation. Cette gémellité quasi fusionnelle des jeunes chipies est confrontée au sortir de l'enfance aux douleurs de la séparation. A la suite du décès de leur mère, Maï disparaît, laissant à Mouna une lettre, fil conducteur d'une autre histoire, plus secrète. Par ce roman subtil, d'une construction originale et d'une langue empreinte de poésie, Béatrice Castaner nous invite à découvrir un monde peu connu à dimension universelle, la gémellité.