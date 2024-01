Le prix Futurs du CESE revient pour une seconde édition

Sous le parrainage de l’écrivain et membre de l’Académie française, Erik Orsenna, le jury est composé de Régine Hatchondo, présidente du Centre National du Livre ; d’Olivier Barbarant, poète et critique littéraire ; de Bertrand Périer, avocat et écrivain ; de Julia de Funès, philosophe, essayiste et conférencière française ; ainsi que de trois membres du CESE.

Influencer positivement le monde

Ouvert aux romans et romans graphiques, le prix récompensera cette année un ouvrage porté sur les thèmes de la différence, de la diversité culturelle et de la coexistence. Les auteurs sont ainsi invités à envisager la manière dont les actions humaines peuvent influencer positivement le monde qui nous entoure sur des enjeux sociaux et environnementaux, cœur de l’actualité et des travaux du CESE.

Les candidatures sont ouvertes pour des ouvrages publiés entre le 1er janvier 2023 et le 15 février 2024, imprimés et publiés en français par une maison d’édition. Les ouvrages devront être soumis avant le 1er mars 2024.

La cérémonie de remise du prix est prévue le 23 avril 2024, journée mondiale du livre et se tiendra au Palais d’Iéna, en présence de Thierry Beaudet, président du CESE et des membres du jury.

Le lauréat se verra remettre une dotation de 2500 euros.

Le CESE encourage les auteurs à soumettre leurs œuvres pour concourir à ce prix littéraire, et contribuer ainsi à la réflexion collective et critique sur les défis actuels et futurs de notre société, mais aussi sur la nature de l’existence humaine et son impact sur le monde.

Le règlement est présenté ci-dessous :

Crédits photo : Conseil économique, social et environnemental