Quand Black Mirror rejoint The Social Network, on aboutit au technothriller de Zack Kaplan, dessiné par John J. Pearson : Mindset.

Lorsqu’un geek introverti de la technologie découvre accidentellement le secret d’un contrôle mental parfait, il se lance avec ses amis dans la création d’une application destinée à guérir l’humanité : toute la dépendance à la technologie, la consultation-reflexe de nos smartphones ; l’addiction aux Likes des réseaux, tout cela disparaîtra.

Cependant, des gens puissants préféreraient les voir échouer, prêts à tout pour les arrêter. Pire : à mesure que l’application Mindset devient de plus en plus populaire, elle développe son circuit fermé…

Ben Sharp, à l’origine de cette découverte, avait prévu de libérer les utilisateurs et son intention, louable, peut-elle être retournée ?

Qui a le contrôle ?

Le scénario de Zack Kaplan rappelle les mondes qu’a développés William Gibnson, sans verser aussi profondément dans le cyberpunk. Entre éthique, philosophie et dérives technologiques, il explore la recherche de vérité… dans un monde binaire. Le tout porté par une très intéressante réflexion sur la question de l’influence, de notre rapport aux autres… et de l’image que nous entretenons.

Quant au dessin de Pearson, il se décline avec des découpages audacieux et des images explosant les codes d’un classique gaufrier. Ses pages, prises indivudellement, sont littéralement phénoménales, mêlant des techniques traditionnelles et de la palette graphique pour rendre plus dense encore l’histoire.

Le tout avec des approches parfois à la limite de l’impressionnisme, pour trancher et explorer, avec des jeux de couleurs impressionnants…

Sidérant !