Le 29 mars 1988, juste avant l’élection de Mitterrand pour un second mandat, Dulcie September, représentante en France de l’ANC, le parti de Nelson Mandela, est assassinée à Paris. Militante acharnée contre l’apartheid, Dulcie n’avait pas que des amis, loin de là, mais comment la France a-t-elle pu laisser commettre un tel forfait sur son territoire ? À moins que la République n’y soit, de près ou de loin, liée. C’est à cette question que Benoît Collombat tente depuis très longtemps de répondre.

L’album "Dulcie —Du Cap à Paris, enquête sur l’assassinat d’une militante anti-apartheid", dessiné par Grégory Mardon et scénarisé par Collombat met en scène à la fois le processus d’enquête menée par le journaliste d’investigation, les rencontres en vue de la préparation de la BD, et les hypothèses sur lesquelles débouche cette impossible recherche. Ce récit est passionnant, il montre de façon très concrète comment les intérêts géostratégiques et industriels s’entremêlent aux dépens à la fois des questions démocratiques, de secrets d’État et de transparence.

En touchant aux intérêts stratégiques à la fois du nucléaire et de la défense, Dulcie September a découvert sur le sol français qu’il est parfois plus risqué de frayer avec des groupes aux mains sales en Europe que d’être noire en Afrique du Sud sous l’Apartheid.

On est pris de vertige en déambulant les coulisses de la France des 40 dernières années, face au déni de justice, aux silences accablants et aux faits — décidément têtus — ceux d’un assassinat politique et industriel en plein Paris, sur une personnalité censée bénéficier de la protection de la République.

Le dessin de Mardon, très factuel, parvient à donner corps à ces entretiens et témoignages, les planches permettent d’assister aux scènes, de revivre la tension et d’élargir le récit documentaire, pour qu’il ne se réduise pas à des visages écrasés par des bulles interminables.

Un album qui fait froid dans le dos et dessille les yeux.