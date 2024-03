Le Prix Flaubert 2024 dévoile sa première sélection

L'Hôtel Flaubert à Trouville-sur-Mer est ravi d'annoncer le lancement de la deuxième édition du « Prix Flaubert ». Après le succès de la première édition, récompensant Frédéric Pajak pour son ouvrage Dans le calme du soir, aux Editions Noir sur Blanc cette année promet d'être encore plus passionnante et enrichissante pour les écrivains et les amateurs de littérature.

Créé par les deux propriétaires de l'hôtel, Pierre-Antoine Capton (Président de Mediawan) et Jean-Philippe Cartier (Fondateur du groupe hôtelier H8 Collection et Président de H8 Invest).

Soutenu par le groupe Figaro et la Maison Ruinart et présidé par David Foenkinos, romancier, dramaturge, scénariste et réalisateur français, ce prix récompense une œuvre littéraire de langue française de la rentrée d'hiver.

La sélection 20024 est la suivante :

Odette Froyard en trois façons, d'Isabelle Monnin (Gallimard)

Fantastique histoire d'amour, de Sophie Divry (Seuil)

Sous la menace, de Vincent Almendros (Editions de Minuit)

Python, de Nathalie Azoulai (P.O.L)

A l'œuvre, d'Eric Laurrent (Flammarion)

Les corps hostiles, de Stéphanie Polack (Grasset)

9 rencontres et un amour, de Jérôme Attal (Fayard)

Les indulgences, de Pascale Kramer (Flammarion)

Le lauréat se verra remettre une dotation de 3000 € par la Maison Ruinart. Pour sa part, l'hôtel Flaubert fera bénéficier au lauréat d'une semaine de résidence lui permettant de venir s'inspirer pour l'écriture de son prochain roman.

Un extrait des différents ouvrages en compétition est proposé en fin d'article.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones