Un OVNI un peu passé sous les radars que ce Gogue au sang, et pourtant quel plaisir de lecture !

Jacob Ørsted et Søren Mosdal racontent les aventures trash et déjantées des journalistes Freddy et Fessor. Délirantes, oniriques, brutes et transgressives, ces histoires n’ont ni queue ni tête, mais sont absolument réjouissantes.

Les auteurs poussent l’idiotie (aussi bien des personnages que du récit lui-même) à un paroxysme qui n’aurait pas déplu à Jean-Yves Jouanais, et on pense à Cowboy Henk, l’élégance en moins, à Pierre la Police, l’élégance en moins, ou encore à Gérald Poussin, la fougue graphique en plus.

G.A.S n’est pas parfait, un peu foutraque, malhabile parfois et inégal graphiquement. Mais justement, cette fragilité fait du bien, communique une énergie, une envie de faire malgré tout qui contraste avec les publications qui aujourd’hui s’offrent dans un parfait aboutissement.

Au cynisme et à l’absurde triomphants, les auteurs opposent une subversion expérimentale.

À lire le cœur bien accroché !