Prix des Libraires jeunesse : au Québec, “semer l'intérêt des jeunes pousses

Les librairies de province ont choisi, en l'espace de deux mois, huit ouvrages - soit quatre livres québécois et 4 autres hors du pays. Ces professionnel.les consacrent chaque année une partie de leur temps à lire tous les ouvrages éligibles dans les catégories jeunesse, et participent aux délibérations pour établir les listes préliminaires et finalistes. Les titres regroupent donc huit catégories, dont la Bande-dessinée, les tranches d'âge de 0-5 ans, 6-11 ans et 12-17 ans.

Dans le jury figuraient notamment Léonie Boudreault (Librairie Les deux sœurs à Sherbrooke), Étienne Douville (Librairie Indigo à Laval), Marco Duchesne (Librairie Pantoute à Québec), Karyne Gaouette (Librairie Le Sentier à Sainte-Adèle), Claude Gauthier (Librairie Carcajou à Laval), Amélie Jean-Louis (Librairie O Taku à Montréal), Amélie Lacroix Maccabée (Librairie Alire à Longueuil), Laurence Létourneau-Pilon (Librairie Le Sentier à Sainte-Adèle), Denise Moncion (Librairie Fleury à Montréal), Anthony Ozorai (Librairie Poirier à Trois-Rivières), Louis Poulain (Librairie L'Alphabet à Rimouski), Jacob Riverin (librairie Les Bouquinistes à Chicoutimi) et Isabelle Verette (Librairie Pantoute à Québec).

La cérémonie de remise de prix, dynamisée par l'ambassadrice jeunesse du Prix, a été rythmée de lectures et d'activités ludiques participatives.

Les albums retenus pour 2024 sont donc les suivants :

Bande dessinée jeunesse Québec

Le tiroir des bas tout seuls, d'Orbie (Les 400 coups)

Bande dessinée Hors Québec

La longue marche des dindes, de Léonie Bischoff et Kathleen Karr (Rue de Sèvres)



0-5 ans Québec

Dans les souliers d’Amédée, de Véronique Lambert et Éléna Comte (Fonfon)

0-5 ans Hors Québec

Chevalier Chouette, de Christopher Denise (traduit par Claire Billaud, Kaléidoscope)



6-11 ans Québec

Mina et sa bête, de Caroline Merola (La courte échelle)

6-11 ans Hors Québec

Les treize sorcières, tome 1 : la voleuse de mémoire, de Jodi Lynn Anderson (traduit par Anne Guitton, Petit Homme)



12-17 ans Québec

Ma première fois : recueil de nouvelles sexu, Collectif sous la direction de Karine Glorieux (La Bagnole)

12-17 ans Hors Québec

Frère noir, noir de frère, de Jewell Parker Rhodes (traduit par Brigitte Hébert, Boomerang)

Soutenir la jeunesse

Depuis la fondation du segment jeunesse du Prix des libraires du Québec, le Conseil des arts de Montréal, en tant que partenaire dévoué, a attribué une bourse de 3000 $ aux créateurs et créatrices de chaque œuvre québécoise primée.

Pour cette édition, l'industrie du livre, le public ainsi que les élèves de troisième et de quatrième de l'école primaire Atelier ont été témoins de la première représentation du spectacle, en l'honneur du prix littéraire, à la Maison de la culture Montréal-Nord, aux côtés d'élues locales.

« Semer un intérêt pour la lecture chez les jeunes pousses afin qu'elles cultivent une relation passionnée avec les livres toute leur vie, voilà la mission essentielle qu'incarne le Prix des libraires volet jeunesse. Le Conseil des arts de Montréal se réjouit d'apporter de l’eau à ce noble moulin en remettant des bourses aux plumes lauréates qui nourrissent l'imaginaire fertile de nos enfants », souligne la directrice générale du Conseil des arts de Montréal, Nathalie Maillé.

L'année précédente, les ouvrages lauréats étaient respectivement pour chaque catégorie : Le facteur de l’espace T.3 : La faim du monde de Guillaume Perreault (La Pastèque), Sorcières de Brooklyn de Sophie Escabasse (Bande d’ados), Trèfle de Nadine Robert et Qin Leng (Comme des géants), Le petit robot de bois et la princesse-bûchette de Tom Gauld (Comme des géants), Quincaillerie Miville d’Alexandre Côté-Fournier et Geneviève Bigué (La courte échelle), Les sœurs Hiver de Jolan Bertrand et Tristan Gion (École des loisirs), Cancer ascendant autruche de Julie Champagne (La courte échelle), et Loveless d’Alice Oseman (Hachette).

