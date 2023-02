Huit lauréats pour le prix des libraires du Québec jeunesse 2023

Le Prix des libraires du Québec 2023 est organisé par l’Association des libraires du Québec (ALQ). L’industrie du livre, le grand public et des élèves de l’école primaire Notre-Dame-de-l’Assomption ont assisté à la cérémonie de dévoilement qui a eu lieu à la Maison de la culture Maisonneuve.

Des lectures et jeux participatifs ont ponctué la remise de prix animée par l’ambassadrice du Prix des libraires du Québec volet Jeunesse, Catherine Trudeau. Elle était accompagnée sur scène par le comédien Jules Ronfard et des libraires.

L’engouement pour la littérature jeunesse est vigoureux et vivace. Perdez-vous parmi les pages chargées de merveilleux que les libraires ont déniché pour nous. Accueillez les élans poétiques ou rigolos, les lieux magiques et les héros imparfaits, mais attachants. - Catherine Trudeau

Les lauréats de l'édition 2023

BD jeunesse Québec

- Le facteur de l’espace T.3 : La faim du monde de Guillaume Perreault (La Pastèque)

BD jeunesse hors Québec

- Sorcières de Brooklyn de Sophie Escabasse (Bande d’ados)

0-5 ans Québec

- Trèfle de Nadine Robert et Qin Leng (Comme des géants)

0-5 ans hors Québec

- Le petit robot de bois et la princesse-bûchette de Tom Gauld (Comme des géants)

6-11 ans Québec

- Quincaillerie Miville d’Alexandre Côté-Fournier et Geneviève Bigué (La courte échelle)

6-11 ans hors Québec

- Les sœurs Hiver de Jolan Bertrand et Tristan Gion (École des loisirs)

12-17 ans Québec

- Cancer ascendant autruche de Julie Champagne (La courte échelle)

12-17 ans hors Québec

- Loveless d’Alice Oseman (Hachette)

Partenaire depuis la création du volet jeunesse du Prix des libraires du Québec, le Conseil des arts de Montréal a remis une bourse de 3000 $ à chacun des lauréats québécois.

La lecture est un puissant levier d’émancipation qui développe notre imaginaire, qui invite à rêver et à éveiller notre curiosité. C’est avec fierté que nous nous associons au Prix des libraires du Québec pour fêter cette si inventive littérature jeunesse et favoriser l’émergence de grandes émotions littéraires - Madame Nathalie Maillé, directrice générale du Conseil des arts de Montréal

Un cahier d’activités pour le relâche scolaire

Dès le 22 février, un cahier d’activités mettant en vedette les livres vainqueurs et finalistes du Prix des libraires du Québec 2023 volet jeunesse sera offert gratuitement dans les librairies indépendantes membres de l’ALQ (quantités limitées). Ce projet ludique est conçu grâce à Marquis Imprimeur, Rolland et Laurentien :

Marquis souhaite longue vie au volet jeunesse du Prix des libraires du Québec de l’ALQ. C’est avec fierté et plaisir que nous soulignons l’excellence des auteurs qui émerveillent les jeunes lecteurs et font naître en eux le goût de la lecture. - Ian Larouche, vice-président Marketing chez Marquis imprimeur

Le visuel de l’affiche repris pour la couverture du cahier d’activités a été réalisé par Élodie Duhameau, lauréate du Prix volet jeunesse 2022 avec Anne Renaud pour Albertine Petit-Brindamour déteste les choux de Bruxelles (2020, La courte échelle). Les activités ont été conçues par SophieLit qui tient un site pour propager le plaisir de la lecture chez les adolescents.

Plus que jamais, alors qu’il est souhaité que la lecture devienne une priorité nationale, il faut souligner le soutien reçu pour ce projet qui rallie l’ensemble des acteurs du milieu du livre dans un but commun : stimuler l’intérêt des jeunes pour les livres et faire rayonner les ouvrages marquants de l’année.

Ce sont chargés de cette mission : la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), Patrimoine canadien (PCH), Conseil des arts du Canada (CAC), Conseil des arts de Montréal (CAM). Mais aussi, l’artiste Louis-Georges L’Écuyer qui a conçu les trophées remis à tout les lauréats.

Un des autres alliés pour la promotion de la littérature jeunesse est La puce à l’oreille : « La puce à l’oreille est un organisme québécois de création et de production de balados pour enfants et adolescents. Depuis sa création, ses équipes s’engagent auprès des professionnels et professionnelles qui sont, comme elles, des passionnés et passionnées de littérature jeunesse, pour partager aux jeunes publics le plaisir de raconter et de se faire raconter des histoires ! » ajoute Prune Lieutier, Directrice générale

Crédits photo : Prix des libraires du Québec volet jeunesse 2023