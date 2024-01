Kometa N° 2 : Liaisons dangereuses

Kometa, c'est le nom de la nouvelle revue trimestrielle qui éclaire le monde qui se trouve à l'est (de l'Allemagne jusqu'à Taïwan en passant par la Géorgie et Beyrouth). Dans le premier numéro, intitulé Impérialisme, on était plongés dans les jeux d'influences qui façonnent l'Europe Centrale et de l'Est.

On y trouvait par exemple un texte tout en lucidité de Kundera, extrait d'Un Occident kidnappé. Le deuxième volume s'appelle Liaisons dangereuses et explore les relations sentimentales (amoureuses, mais pas que) de ce côté du globe. Il nous est notamment montré ce que c'est que de se marier avec un jeune soldat ukrainien en pleine guerre.

Les images sont toutes choisies avec soin, les mots aussi, puisque Kometa invite certains des meilleurs photographes, journalistes, écrivains et poètes de cet Est dont on ne sait finalement que trop peu de choses.