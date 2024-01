Les Prix de poésie Robert Ganzo 2023

Le Grand PRIX de Poésie Robert Ganzo 2023 distingue pour l’ensemble de son œuvre un poète majeur de langue française, un aventurier du verbe et de la vie, un passeur d’émotions et de défis, un arpenteur de grand large et d’inconnu. Il a été attribué à Gérard Macé, et remis à Saint-Malo, lors du Festival Étonnants Voyageurs 2023. Il est doté de 10.000 €.

« Aux salles de lecture qui rappellent trop la lampe et l’étude, à la salle des catalogues où je me suis perdu deux ou trois fois, oubliant presque aussitôt ce que j’étais venu chercher, j’ai toujours préféré la bibliothèque des rues. Avec l’illusion que j’allais trouver là, dans ce dédale à ciel ouvert, un fil d’Ariane et le fin mot de ma propre histoire. Avec l’espoir de rencontrer la chance, cette passante éphémère dont on rêve à chaque instant d’emboîter le pas. » – Gérard Macé, Colportage, Gallimard, 2018.

La lauréate 2022 était Vénus Khoury-Ghata

À LIRE - Printemps des poètes : à la défense de Sylvain Tesson

L’Orénoque, Prix spécial Robert Ganzo GANZO 2023

récompense Alexis Gloaguen pour l’ensemble de son œuvre et notamment Écrits de nature, en 3 volumes (Maurice Nadeau, 2017-2020). Les Écrits de nature d’Alexis Gloaguen focalisent l’intérêt pour le réel qui parcourt l’ensemble de l’œuvre de l’auteur et reprennent plus particulièrement ses recherches naturalistes.

Cette attention extrême au miracle de la vie sauvage et à la beauté des paysages s’accompagne d’une écriture essentiellement poétique, laquelle trouve ses racines dans la science et l’observation pour en libérer toute la part de rêve. Doté de 2000 €.

Prix Ganzo du Poète-traducteur 2023

Il couronne MIireille Gansel pour la traduction d’Exode et métamorphose et autres poèmes de Nelly Sachs, Gallimard-Poésie, 2023. Traduisant Nelly Sachs, Mireille Gansel transcrit avec une finesse prodigieuse les visions et les évocations, les enchaînements et les rythmes de ces poèmes à vifs. Doté de 2000 €.

Prix Ganzo du Traducteur-poète 2023

revient à Leili Anvar pour ses traductions de Le cri des femmes afghanes, anthologie de Leili Anvar, préface d’Atiq Rahimi, édition bilingue, Bruno Doucey, 2022 ; et Le Cantique des oiseaux, Attâr, Diane de Selliers, 2023 Le Cri des femmes afghanes offre une somptueuse réécriture poétique, éclairant la singularité des textes choisis. Doté de 2000 €.

De même avec Leyli et Majnûn de Jâmi (Diane de Selliers, 2021) Leili Anvar, alternant prose rythmée et passages en vers, se révèle d’une indéniable richesse.

Le Prix Ganzo Espoir 2023

a été remis à Sofia Karampali Farhat pour Zaatar, Bruno Doucey, 2023. Zaatar le premier recueil de Farhat Sofia Karampali, c’est le thym que plantait la grand-mère de l’auteure pour conjurer la guerre et parfumer les poèmes d’espoir de sa petite-fille rêvant d’un Liban libre et laïc : je suis née sous les bombes / Je mourrai sous les mots. Doté de 2000 €.

Le Prix Ganzo Révélation 2023

est attribué à Jean-Luc Catoir pour Chaque jour ausculter, La Boucherie Littéraire, 2022. Chaque jour ausculter de Jean-Luc Catoir est une sorte de journal de bord poétique et humaniste, le pense-bête intime d’un médecin généraliste dont le regard ne veut pas oublier et s’émerveille encore du courage devant la blessure et de la guérison de ses patients. Doté de 2000 €.

Alain Borer préside le jury, composé de Claudine Delaunay, Paloma Hermine Hidalgo, Yvon Le Men et Dominique Sampiero.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Gérard Macé © Francesca Mantovani/Editions Gallimard