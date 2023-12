Huit mois après avoir égaré des livres rares, La Poste réagit (un peu)

Le Canard enchaîné nous raconte par le menu les infortunes postales de cette Castraise, qui avait décidé d’expédier en Colissimo deux ouvrages rares, achetés pour une résidante de la Haute-Vienne — Aix-sur-Vienne, précisément. Coût des ouvrages : 60 €. Durée du trajet pour le colis : sans fin, et pour cause, il ne parviendra jamais à l’intéressé. Pourtant, même à pied, les 300 km séparant les deux villes se parcouraient en six jours, sept tout au plus.

Un premier échange avec le service après-vente, jurant que « tout est mis en œuvre », non pour acheminer, mais pour remettre la main sur le paquet égaré. Le temps passe, l’été s’installe, accompagné d’une réclamation aux services ad hoc et de huit (!) courriers à Colissimo — sont-ils tous arrivés, eux ? Le tout multiplié par le temps perdu en coups de fil : Pauline serait furibonde que cela n’étonnerait personne.

À LIRE - Astérix et les Gaulois envahissent votre boîte aux lettres

Factures à l’appui, elle entend se faire rembourser les coûts de livres et d’envois, chose dont l’agence d’Aix-sur-Vienne convient volontiers, en juillet. Depuis ? “Il n’y a plus personne à l’adresse indiquée”, pour reprendre la formule consacrée.

À quelques semaines des fêtes, et de la venue du gros barbu en rouge et blanc, Pauline finit par solliciter les services du Volatile — réputé et craint dans son rôle de médiateur auprès des SAV de France et de Navarre. C’était en novembre, et la direction de la communication de La Poste s’est fendue sans délai d’un message à nos confrères, reproduit ci-après :

« Le service clients Colissimo nous a indiqué avoir envoyé une réponse le 6/12 à la cliente pour l’informer de l’indemnisation (...). Il va la recontacter rapidement pour s’assurer qu’elle a bien vu la réponse et lui réaffirmer qu’elle sera bien indemnisée. » – Direction de la Communication de La Poste

Selon les chiffres du groupe La Poste, quelque 106 millions de Colissimo arriveraient à destination durant les mois de novembre et décembre, soit un quart du volume annuel. Et de revendiquer plus de 2 millions de Colissimo quotidiennement livrés — on savoure cette nuance de belle facture : livrés, pas expédiés… Il serait pourtant fort simple de soustraire les seconds aux premiers pour connaître le taux de délivrabilité global : qui a dit “Pas à l'avantage du groupe” ? Mauvaises langues...

Fun fact : les clients de La Poste solliciteraient de moins en moins les prestations postales pour l’envoi de lettres, mais garderaient encore bon espoir pour l’expédition de livres. Avec l’évolution des tarifs pour les livres neufs, un coût de 3 € de frais de port obligatoires — jusqu’à 35 € de commande — est désormais imposé en cas d’achat de vente à distance avec livraison.

Mais cela ne concerne que les livres neufs : une fois écrit, Les déboires de Pauline (et de ses livres rares), risque de ne jamais devenir un best-seller, du moins s'il est vendu par correspondance... Quant à la rapidité de la réponse et de l'indemnisation, elle patientera bien jusqu'à l'année nouvelle ?

Illustration : svt1992