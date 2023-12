Leïla Bouherrafa remporte le Prix du Roman Métis Lycéen 2023

Le jury de jeunes lecteurs devait choisir le lauréat parmi les oeuvres suivantes : Hadrien Bels, Tibi la Blanche (L’Iconoclaste), Xavier Le Clerc, Un homme sans titre (Gallimard), et enfin Leïla Bouherrafa avec Tu mérites un pays (Allary Éditions). Cette dernière a été choisie pour « son ton simple et direct pour un sujet important ».

Dans son bureau d'assistance aux réfugiés, Marie-Ange s'adresse à Layla en lui remettant sa convocation pour la naturalisation, lui disant : « Tu dois être la jeune femme la plus heureuse du monde. » Mais comment peut-on se sentir la plus heureuse au monde quand on a abandonné sa famille dans son pays d'origine, quand on réside au Dorothy, un hôtel miteux géré par un exploiteur, et que son travail se résume à nettoyer les toilettes du café de Mme Meng ? Ou lorsque Momo, son ami proche et guide, est contraint de fermer son magnifique manège sous prétexte qu'il est « trop barbu » aux yeux de la Mairie de Paris, ou que Sadia, sa colocataire et amie rebelle, s'humilie pour gagner quelques euros ?