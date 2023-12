Salma El Moumni lauréate du Prix Roman des étudiants 2023

La lauréate a été annoncée le mercredi 13 décembre dans l'émission Les Matins de Guillaume Erner, avec une chronique spéciale de Lucile Commeaux. Salma El Moumni est également l'invitée de l'émission Le Book Club de Marie Richeux sur France Culture, avec la participation de membres du jury étudiant.

Adieu Tanger, c'est l'histoire d'Alia, une jeune marocaine qui refuse de se plier aux injonctions de pudeur que la société et ses parents font peser sur elle. Le regard des hommes se dirige régulièrement sur elle dans la rue, et Alia cherche les raisons d'un tel désir. Elle se prend régulièrement en photo dans des poses qui mettent en valeur son corps, et en partage avec son petit-ami, un expatrié français. Cependant, lorsque les choses se passent mal entre eux, ce dernier diffuse les photos sur internet. Alia est alors obligé de fuir son pays pour qui l'« outrage public à la pudeur » est un crime, et de s'exiler à Lyon.

La remise du Prix aura lieu à 19h à la Maison de la Radio et de la Musique, en présence d'Emelie de Jong, directrice de France Culture, et des étudiants-jurés, ainsi que de Kaouther Adimi, lauréate 2022.

Je suis ravie que les étudiant·e·s se soient retrouvé·e·s à travers la voix d'Alia et que celle-ci ait résonné avec les leurs à travers la France, de Montpellier à Lille et de Rennes à Strasbourg. J'aimerais remercier toutes les universités qui nous ont accueillies, les étudiant·e·s d'avoir donné de leur temps, j'ai aimé voyager pour raconter, rencontrer et écouter.

Merci à chacun et chacune pour vos questions, vos réflexions, vos émotions et remarques, c'est un merveilleux accueil pour un premier roman, et un honneur d'être lauréate aujourd'hui ! - Salma El Moumni

Le Prix Roman des étudiants France Culture, décerné annuellement à une œuvre en langue française de la rentrée littéraire, mettait cette année quatre autres ouvrages en compétition : Le Chien des étoiles de Dimitri Rouchon-Borie, Rocky, dernier rivage de Thomas Gunzig, Le plus court chemin d’Antoine Wauters et Le Château des Rentiers d’Agnès Desarthe.

