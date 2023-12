Le Prix BD Fnac France Inter 2024 dévoile ses finalistes

Les ouvrages finalistes sont :

Femme, vie, liberté, collectif dirigé par Marjane Satrapi, L’Iconoclaste

Ceux qui me touchent, de Damien Marie et Laurent Bonneau, Bamboo/Grand angle

Les guerres de Lucas, de Laurent Hopman et Renaud Roche, Deman BD

The nice house on the lake T1, de James Tynion IV et Alvaro Martinez Bueno, Urban

Le grand incident, de Zelba, Futuropolis

Une commission finale, dirigée par Rebecca Manzoni et incluant des journalistes et des libraires de la Fnac, élira le gagnant parmi ces cinq albums. Le nom du lauréat sera dévoilé le vendredi 12 janvier 2024 dans l'émission matinale de France Inter.

Le gagnant sera ensuite invité à participer en direct à l'émission Totémic de Rebecca Manzoni le jour même. Il bénéficiera d'une mise en avant de son titre dans les rayons de la Fnac.

Le lauréat de l'an dernier est Perpendiculaire au Soleil de Valentine Cuny-Le Callet.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones