Perpendiculaire au soleil, Prix BD Fnac France Inter 2023

Perpendiculaire au soleil a été élu lors d’une commission finale composée de journalistes et de libraires Fnac, parmi les 5 bandes dessinées finalistes préalablement sélectionnées par un jury grand public, sur la base des 20 albums coups de cœur de l’année 2022 des libraires Fnac.

Le résumé de l'éditeur pour Perpendiculaire au soleil :

En 2016, à 19 ans, Valentine Cuny-Le Collet entame une correspondance avec Renaldo McGirth. Condamné à mort pour un meurtre commis à l'âge de 18 ans, Renaldo est incarcéré depuis plus de dix ans en Floride. Au fil de leurs échanges épistolaires et des visites que Valentine lui rend en prison naît un projet de récit graphique à quatre mains, racontant leurs vies parallèles et leur amitié. Valentine mêle travail au crayon et gravure sur bois.

Renaldo dessine au crayon à papier, au stylo bille, et apporte avec ses peintures à la gouache les seuls éléments colorés. Ses images singulières parlent de la beauté du monde, mais aussi des conditions extrêmes dans lesquelles elles ont vu le jour. Au-delà du témoignage autobiographique, ce récit explore avec une émotion intense la brutalité d'un système carcéral, la représentation des victimes, et la ténacité avec laquelle les condamnés cherchent à construire leur vie, depuis une cellule de cinq mètres carrés.