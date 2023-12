Bretagne secondaire

Quelle autre région pourrait attiser tant d’intérêt que la Bretagne (la Corse et le Pays basque, certainement) au point qu’une maison d’édition en fasse le sujet exclusif de ses publications ?

Les éditions du Coin de la rue nous fait voyager sur cette terre magique, zigzaguer entre ses habitants et leur hospitalité qui fait chaud au cœur.

Cette fois-ci, cependant c’est un sujet un peu plus sensible qui est abordé, un de ceux qui font certainement grincer les dents des Bretons d'habitude si souriants : l’explosion des maisons secondaires dans la région.

Benjamin Keltz nous emmène « au pays des volets fermés » avec ce récit sous forme de chronique. Une preuve de l’attractivité de la région, qui fait sa richesse, mais qui est aussi la cause de tension sociale et identitaire, entre invasion de touristes et montée des prix et des loyers.

(On y apprend notamment que dans plus de 50 communes historiques de Bretagne, il y a plus de résidence de vacances que d'habitations principale) Et pour ceux qui voudraient (re)découvrir la Bretagne sous un angle plus joyeux, à retrouver dans la même collection : la Bretagne pédestre avec L'Himalaya breton, et la Bretagne cycliste avec L'échappée bretonne.

Le tout est illustré par les jolis dessins de Joëlle Bocel, qui nous immerge ici devant ces magnifiques (bien que vides) résidences bretonnes, celles du littoral calme et celles des campagnes ensoleillées (toujours ensoleillées en Bretagne)