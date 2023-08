Vous croyez connaître la ville ? Ce livre vous fera découvrir sous un jour nouveau les appartements, les jardins, les restaurants et les commerçants, les églises et les ascenseurs, les musées et les amis... Avec humour et érudition, Jonathan Siksou croque les travers des citadins. Vivre en ville ? Non, merci ! Et pourtant... Quand ceux qui y sont veulent en sortir, d'autres rêvent d'y entrer. Or, qu'on l'aime ou qu'on la déteste, la ville offre un spectacle permanent : c'est un entassement de sites et de strates, de cases et de castes dans lesquelles chacun évolue, circule, se perd, se renie, disparaît ou se révèle. Avec un fulgurant talent de plume, Jonathan Siksou croque le quotidien des citadins dans les jardins et les restaurants, les musées et les commerces, les églises et les ascenseurs. Sa flânerie unit anecdotes vécues, scènes de la vie courante et références littéraires, entremêlant l'universel et le particulier, le passé et le présent, la grande et la petite histoire. Entre tendresse amusée et misanthropie mordante, une fresque haute en couleur, savoureuse et jubilatoire qui dépeint avec brio cette humanité urbaine dans laquelle chacune et chacun de nous se reconnaîtra. Un événement littéraire.