« Cy observe Romane, doute, et l’immensité de ce qu’il ne sait pas le sidère. »

C’est un roman captivant situé dans le lotissement des Filatures à Val-de-Seine au début des années 2000. Simplement. Le récit entrelace les vies de plusieurs adolescents et leurs familles, reflétant les réalités sociales et émotionnelles de l’époque. Parmi eux, Cyrus, un jeune éperdument amoureux de Romane, une rousse confrontée à une situation familiale difficile avec un père alcoolique et violent et une mère dépressive.

Le roman explore d’autres personnages comme Antonin, le blond rondouillet, Mehdi, le grand maigre, Lola “Lolita“ ambitieuse, chanteuse et retenue pour une émission de télévision, Gabriel, un séducteur insouciant, Chloé, fille intello amoureuse de son meilleur ami Cyrus.

Elodie Chan utilise un style d’écriture à la fois populaire et poétique, capturant l’essence de la jeunesse des personnages. Le roman aborde les thèmes de l’ennui, du désir adolescent, l’amour, le sexe, et les défis sociaux.

Un livre, sans téléphones portables ni réseaux sociaux omniprésents, offre un regard nostalgique sur une époque révolue. Tous nos rêves ordinaires est un roman jeunesse puissant et émouvant, riche en personnages stéréotypés mais avec qui on s’identifie, et un style d’écriture unique en son genre. C’est une œuvre qui évoque la quête de soi et rend hommage à la complexité de la vie dans une simple banlieue pavillonnaire.