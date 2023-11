La romancière vietnamienne Thuân reçoit le National Translation Award 2023

Décerné annuellement par la American Literary Translators Association, le National Translation Award récompense depuis 1998 une œuvre et son traducteur, mettant ainsi en valeur « une contribution exceptionnelle à la littérature anglophone recréant magistralement en langue anglaise la force artistique d'un livre d'une qualité consommée ». C’est la première fois qu’il est remis à une œuvre en provenance d’Asie du Sud-Est.

Chinatown, le roman original de Thuân, a d’abord été publié au Vietnam en 2005. Traduit en français par Đoàn Cầm Thi, il a ensuite été publié aux éditions du Seuil en 2009.

En 2022, la traduction anglaise par Nguyễn An Lý a d’abord paru au Royaume-Uni chez Tilted Axis Press, puis aux Etats-Unis chez New Directions. Elle a fait l’objet d’excellentes critiques, recevant notamment le soutien de l’écrivain américain Viet Than Nguyen, qui y a vu « un rêve fiévreux, une hallucination, une boucle temporelle et existentielle déployée magistralement par Thûan pour saisir les effets déboussolants et débilitants de la migration, du racisme, et d’un cœur brisé, entre la France et le Vietnam. »

Thuân, qui vit à Paris depuis le début des années 1990, est une figure littéraire majeure au Vietnam et en France, avec neuf romans publiés à ce jour, dont sept traduits en français, mais aussi de nombreuses traductions d’auteurs français à son actif. En 2008, elle a été lauréate du Prix de l’Union des Écrivains, la plus haute distinction littéraire au Vietnam.

Son roman Chinatown a également figuré dans les sélections des prix Republic of Consciousness et Warwick au Royaume-Uni. Elle est représentée pour l’ensemble de son œuvre par l’Agence Littéraire Astier-Pécher.

Lorsque le métro s'immobilise à cause d'un objet suspect, la vie de la narratrice, une Vietnamienne résidant à Belleville, semble se figer également. Son fils s'assoupit contre son épaule, et c'est le début d'une intense réflexion intérieure qui ne prend fin qu'avec le redémarrage du train, coïncidant avec la conclusion du récit. De son existence restreinte dans un Hanoi post-communiste à sa vie actuelle en banlieue parisienne où elle enseigne l'anglais, en passant par ses cinq années d'études à Leningrad, elle s'efforce de démêler ce qu'elle a plus subi que réellement vécu : son amour pour Thuy, un Chinois de Hanoi qu'elle n'a pas revu depuis onze ans et qui réside maintenant à Cholon, le quartier chinois de Saigon. – Chinatown

L'écriture devient un exutoire permettant de supporter l'éloignement. Son enfant, né de sa relation avec Thuy, devient un pont entre son passé et son avenir. Ses pensées, oscillant entre autodérision et humour, sont des efforts frénétiques pour capturer ce monologue insaisissable, pour chasser le fantôme de cette passion qui continue de la tourmenter.

Parmi les précédents lauréats du National Translation Award, on compte Pierre Joris pour sa traduction des poèmes de Paul Celan ou encore Charlotte Mandell pour sa traduction de Boussole, de Mathias Enard.