Pierre Goldman. La vie d'un autre

Alors que le film Le procès Goldman de Cédric Kahn est à l'affiche partout en France, j'ai ressorti de ma bibliothèque l'incroyable album qu'Emmanuel Moynot a consacré à la vie de Pierre Goldman chez Futuropolis, il y a dix ans de cela. L'album n'a pas pris une ride.

Documenté, fouillé, brillamment dessiné avec un trait qui est un hommage permanent au travail de Jacques Tardi, ce travail documentaire colossal donne à lire et à voir un pan beaucoup plus large de l'affaire Goldman que le long métrage.

Là où le film se conclut en signalant que le braqueur a été abattu par un commando de trois hommes peu après sa libération, la BD démarre sur cette fin brutale, ce règlement de compte commis par ceux qui avaient du mal à accepter qu'un condamné injurie la police au cours d'un procès et retrouve ensuite la liberté.

Si vous avez aimé le film, cette enquête d'Emmanuel Moyonot sera un véritable trésor que vous dévorerez pendant de longues heures. Et si le film vous a déçu, il se peut que ce panorama beaucoup plus large vous permette de saisir tout le sel qui a fait de cette affaire où le grand banditisme et la politique militante se mêlent un des grands procès de la décennie qui a suivi mai 68.

Un travail documentaire de titan, qui n'a pas pris une ride, dix ans après sa parution.