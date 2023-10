Dominique Barbéris Grand Prix de l'Académie Française 2023  

Rentréelittéraire23 - L’Académie française, dans sa séance du jeudi 26 octobre 2023, a décerné son Grand Prix du roman, d’un montant de 10.000 €, à Dominique Barbéris pour son roman Une façon d’aimer.

Dominique Barbéris a obtenu, au 1er tour du scrutin, 14 voix, contre 6 voix à M. Antoine Sénanque et 4 voix à Mme Sarah Chiche.

« Il n'était pas très grand ; des cheveux bruns, peignés en arrière et crantés, le front haut, une chemisette avec des pattes sur l'épaule. Il sourit en fumant. Puis tendit la main à Madeleine : Vous dansez ? Elle s'excusa : Non, je danse très peu, je ne danse pas bien. Mais il insista et il la tira vers la piste. » Lorsque Madeleine, avec sa beauté sobre et son air mélancolique typique des années 50, quitte la Bretagne pour le Cameroun avec son mari, elle est immergée dans un univers à la fois fascinant et brut.

À Douala, pendant une soirée à la Délégation, elle tombe sous le charme d'Yves Prigent, un homme oscillant entre ses responsabilités administratives et son penchant pour l'aventure. Cependant, l'ombre de la décolonisation plane, signalant un bouleversement imminent. Une façon d'aimer nous transporte entre une province post-guerre et une Afrique envoûtante, mettant en lumière nos désirs cachés et la magie de certaines liaisons. Avec finesse et sensibilité, ce récit dépeint la richesse intérieure d'une femme.