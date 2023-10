Journée du Manuscrit 2023 : sept lauréats et un grand Prix, au Grand Rex

Fidèle malgré tout à sa tradition, cette soirée festive, autour du livre et de la lecture, aura également célébré, aux côtés des autrices et auteurs salués, la musique, avec la participation de plusieurs artistes : Roxane Arnal, Daniel Defilipi, Wenza, Josski, Amine Bounah et Youmni Rabii.

Cette année encore, plusieurs centaines de manuscrits furent déposés entre le 1er mai et le 30 septembre sur le site de la Journée du Manuscrit. Une trentaine d’ouvrages fut par la suite été retenue par le jury en première sélection et dévoilée début octobre.

Les prix JDMF 2023 par catégorie sont :

Prix Essai :

Tous migrants, tous métis - Histoire universelle des migrations par Jean-Pierre Bertalmio, France

La colonisation de notre globe s'est effectuée par le biais de mouvements migratoires. Les raisons derrière ces déplacements ont souvent été les mêmes : échapper à un environnement défavorable, chercher de la nourriture en quantité ou des ressources inédites, et parfois simplement assouvir une curiosité naturelle. Aujourd'hui, la question des migrations est souvent submergée par un flot d'émotions, nous écartant des réalités concrètes. Pour avoir un débat constructif, il est essentiel de s'informer et de comprendre l'histoire globale des mouvements de populations.

Prix témoignage :

L'effet mère est infini - Messages de l’au-delà… par Sandrine Fillassier, France

Sandrine Filassier, mère de deux garçons, recherche activement des traces de son fils Julien, disparu le 15 avril 2015. Bipolaire, il a mis fin à ses jours. Depuis ce tragique événement, elle tente de se reconstruire pour envisager un futur sans lui. Dans son livre, elle retrace sept années d'un deuil insupportable, décrivant sa douleur de mère "désenfantée" face à un suicide, sujet encore tabou. Elle y explore le syndrome cyclothymique et la mort. Bien qu'elle ne soit pas médium, elle a reçu des messages de l'au-delà. Pour Sandrine, l'amour permet de se connecter aux âmes, y compris celles de l'autre côté. Avec cet ouvrage, elle souhaite illuminer les esprits grâce à la lumière de son fils disparu, tout en renouant avec l'écriture, malgré la douleur persistante de son absence.

Prix SF, Fantastique :

Agence n°22 par Elodie Haslé, France

En 2080, vivre jusqu'à cent cinquante ans en bonne santé est devenu la norme. Cependant, une profonde anxiété et une peur paralysante engendrent des vagues de suicides mondiales. Face à cette détresse croissante, les États-Unis instaurent des organismes gouvernementaux auxquels chaque adulte est rattaché. Cinq alternatives sont offertes : maintenir le statu quo ; s'immerger dans une réalité virtuelle temporaire ; consommer des antidépresseurs ; opter pour un traitement atténuant la douleur émotionnelle. Et enfin, affronter le Cube, une méthode inspirée de la thérapie primale. À New York, en 2095, sept individus - Matt, Anna, Emily, Hannah, Gaïa, Henry et Sam - évoluent autour de l'organisme n°22, supervisé par Simon. Confrontés à leurs choix de vie et à des révélations familiales bouleversantes, ils s'interrogent : où se situe la véritable autonomie de l'homme dans ses décisions de vie ? Le destin est-il déjà tracé ?

Prix Nouvelles :

Compagnons du désespoir, suivis de Morts légitimes par Abdellah Gueddar, Maroc

Le conteur, avec une perspective tout-puissante, devient la voix de six âmes disparues avec lesquelles il cohabite dans le même lieu de repos éternel. Il nous dévoile, depuis l'au-delà, leurs souvenirs et leurs expériences. Le premier segment, intitulé "Compagnons de l'abîme", sert d'introduction à trois récits centrés sur trois individus qui, tout comme le conteur, ont choisi de mettre fin à leurs jours. En parallèle, le second segment, "Destins scellés", précédé également d'une introduction, met en lumière trois autres protagonistes ayant trépassé de causes plus ou moins naturelles. Notamment, le troisième récit, nommé "L'infortunée servante", relate la fin tragique et accidentelle de son personnage central.

Prix Poésie :

Chagrin intime par Bachir Djaider, Algérie

Ce recueil poésies envoûtantes qui vous guidera à travers un périple au-delà des frontières, là où les mots brillent de l'éclat du matin et de la tendresse du soir. Ces écrits sont le reflet de sentiments intenses, d'affection, d'allégresse et de mélancolie, façonnés avec la finesse des rayons solaires qui effleurent les cœurs meurtris. Par ces lignes, plongez dans les teintes du soleil dissimulé par les nuées et sondez la profondeur de ses pleurs fusionnant avec les aspirations et les sensations de l'être. Laissez-vous envelopper par une versification qui dépeint la clarté et les pénombres de notre existence, tel un soleil couchant éclatant cédant sa place à la voûte céleste scintillante. Abandonnez-vous à l'enchantement des mots et admirez les reflets solaires à travers des poèmes qui émeuvent l'âme et éclairent la pensée.



Prix Policier :

Prisonnier de son passé - Réveil de la terreur à Marrakech par Abdelmajid Semlali, France/Maroc

L'interrogation est sur toutes les bouches : comment un paisible senior, apparemment sans passé trouble, a-t-il commis un acte aussi horrifiant au sein de la section des prisonniers modèles de l'établissement "Ménara-1" à Marrakech ? Qu'est-ce qui l'a poussé à agir ainsi ? Quel est son parcours ? Quelles motivations l'ont guidé ? A-t-il toujours eu cette propension à la violence ? Ou est-ce le fruit d'une descente aux enfers qui l'a conduit derrière les barreaux, métamorphosant l'homme en la bête dont tout le monde murmure ? Son histoire restera gravée dans les mémoires et alimentera les débats pendant longtemps. Basé sur des faits authentiques, chaque segment de cette narration dévoile son lot de surprises et de tournants inattendus. Ainsi, progressivement, à travers l'exploration et un voyage à travers le temps et l'espace, on s'approche de la vérité, démêlant peu à peu l'écheveau de ces énigmes.

Prix Roman :

Meurtres rituels au Katakata par Francois Mbala, Congo-Kinshasa

Depuis la découverte de plusieurs individus démembrés et enveloppés dans des sacs en fibres à Kasho, lieu de rites sombres et inquiétants, la cité est en proie à une terreur généralisée. L'inspecteur en chef, Jean Bemb, en charge de l'affaire, a d'abord jeté son dévolu sur Sephora Muzira, fille d'un influent homme politique de Kasho et adepte d'un culte obscur. Les murmures venant de certains milieux culturels et ésotériques alimentent les suspicions, surtout à l'aube des échéances électorales. Bien que convaincu initialement de la responsabilité de celle qu'on appelle "la prédatrice", Jean tombe sur des éléments perturbateurs, notamment des concoctions énigmatiques qu'il n'aurait jamais imaginées. Ces découvertes le poussent à orienter ses recherches non plus sur la compagne du prétendant à la sécession, Mara, mais ailleurs. Mara Tumb, dont la sincérité transparaît, ne serait-elle pas plutôt une victime, hantée par des forces occultes au service de son époux Tumb ?

Le vote du jury est a été unanime sous la Présidence de l’écrivain Michel Dansel, avec la poétesse Keltoum Deffous et le Directeur honoraire de la langue française et des autres langues de la Francophonie Julien Kilanga.

Et un Grand Prix

Cette ultime consécration est revenue à Francois Mbala pour Meurtres rituels au Katakata. C’est la première fois que le Grand Prix est remporté par un auteur du Congo-Kinshasa – c’est également le premier roman de littérature Jeune Adulte primé. François Mbala est diplômé de plusieurs institutions ecclésiastiques à travers le monde, notamment BIBLE DOC aux USA. Représentant de ARPA-FRANCE en RDC, il est membre d’Amnesty International.

Ce 24 octobre, 291 livres d’auteurs du monde entier seront publiés grâce aux Editions du Net, qui coorganisent l'événement avec ActuaLitté.

On retrouvera l'intégralité de la soirée à cette adresse ou dans la vidéo ci-dessous. Tous les ouvrages sont d'ores et déjà disponibles sur l'ensemble des sites de vente en ligne et disponibles sur commande en librairies. Un extrait de chacun est également proposé en fin d'article.