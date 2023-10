Ananda Devi, Prix de la langue française 2023

Cette récompense est dotée de 10.000 € par la Ville de Brive. Elle sera remise à Ananda Devi lors de l’inauguration de la 41e Foire du livre de Brive, le vendredi 10 novembre prochain. La foire elle-même aura lieu du 10 au 12 novembre, sous la présidence de Florence Aubenas.

Ethnologue et traductrice, Ananda Devi est née à l’île Maurice. Auteure reconnue, couronnée par de nombreux prix littéraires, elle a publié des recueils de poèmes, des nouvelles et des romans, notamment Ève de ses décombres (Gallimard, prix des Cinq Continents, prix RFO), Le sari vert (Gallimard, prix Louis Guilloux), Manger l’autre (Grasset, prix Ouest France-Étonnants Voyageurs), Le rire des déesses (Grasset, Prix Femina des lycéens, Grand Prix du Roman Métis) et Sylvia P. (Bruno Doucey, Grand Prix de l’Héroïne - Madame Figaro). Son dernier roman, Le jour des caméléons, a paru en août 2023 aux éditions Grasset.

Le jury du Prix de la langue française réunit Laure Adler, Tahar Ben Jelloun, Éric Fottorino, Franz-Olivier Giesbert, Paula Jacques, Dany Laferrière, Alain Mabanckou, Éric Neuhoff, Jean-Noël Pancrazi et Danièle Sallenave.

Le Prix de la langue française a salué les oeuvres d'Annie Ernaux, Pierre Assouline, Emmanuel Carrère, Mona Ozouf, Pierre Bergounioux ou Louis-Philippe Dalembert par le passé. En 2022, c'est donc Nathacha Appanah qui avait été distinguée.

