L'homme gêné

Dans les méandres sentimentaux d'un protagoniste des temps actuels, on découvre une fusion détonante entre humour décalé, rêveries excentriques et quête de sens. Vincent, reclus dans son cocon urbain, est un maître incontesté de l'art de remettre à plus tard.

Prisonnier de ses rêveries, il hésite, tergiverse, et parfois, se laisse emporter par des impulsions déconcertantes. Et puis, il y a Julia. Cette mystérieuse voisine qui, un beau jour, frappe à sa porte, bouleversant son quotidien et ajoutant une touche de piquant à ses journées déjà si singulières.

Matthieu Chiara explore avec beaucoup d’humour les affres d’un jeune trentenaire qui découvre avec sa voisine un être au monde bien plus immédiat que le sien, peut-être plus sain, du moins en parfaite contradiction avec une manière d’être profondément cérébrale, où tout s’intellectualise.

Il nous emporte avec finesse dans une comédie dramatique où les tons se superposent, où l’humour domine, où l’humour délivre bien plus que du rire, où l’humour, comme le disait Desproges, est la politesse du désespoir.