Jusqu'à la corde signé Lionel Destremau est une pépite littéraire qui combine habilement le suspense d'un roman policier avec la profondeur d'une saga familiale. Lorsque le corps d'un jeune garçon est découvert, à demi enfoui sous des feuilles dans une forêt dense, c'est l'inspecteur Filem Perry qui est désigné pour démêler cette énigme.

Sa première piste ? Un objet intrigant : une boîte à musique trouvée non loin de la victime. Au gré de ses recherches, Perry va croiser des individus aux parcours singuliers : un héritier d'une grande dynastie industrielle, un militaire en fuite assoiffé de vengeance, une adolescente innocente tombée amoureuse du mauvais individu, et surtout, Arkan Neria, une figure dominante dont le parcours étonnant l'a conduit des plantations de coton aux scènes des cabarets de Caréna, des combats de boxe aux exploits aériens.

Ce récit, mélange subtil d'enquête criminelle et de narration épique, nous transporte dans un univers riche en émotions, en mystères et en découvertes. Lionel Destremau démontre une maîtrise remarquable de l'art narratif, en créant une trame où chaque personnage est finement dessiné et où l'ambiance, par moments lourde, par moments nostalgique, nous captive dès le début.

Voici une œuvre unique qui ravira aussi bien les passionnés de thrillers que les fervents de littérature raffinée. Une certitude demeure : cette histoire vous marquera longtemps après avoir tourné la dernière page.