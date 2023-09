Michel, Tête de cortège. L'intégrale des trois premiers tomes

Comment ça va vous ne connaissez pas Michel ??? Ça tombe bien, ce début d'année nous régale avec la sortie du nouvel album de la série, "La bataille des Dombarelles" et le recueil des trois premiers tomes, Tête de cortège !

Avec Michel, Pierre Maurel met en scène un personnage attachant, engagé et authentique. Journaliste radio présent sur tous les fronts, il mène l'enquête et dénonce les injustices sociales au cœur de nos villes et jusque dans nos campagnes.

L'auteur développe des récits sous forme d'enquête d'investigation (Michel serait-il la Élise Lucet de la bande dessinée ?) particulièrement bien ficelées, mêlant humour et critique sociale se concluant toujours de manière inattendue mais très ingénieuse. On retrouve l'engagement de Lupano avec ses Vieux fourneaux, l'humanité de Ken Loach et la légèreté de Bruno Heitz.

Une des grandes richesses de l'écriture de Pierre Maurel est de toujours revenir à l'humain : la trame principale n'est pas toujours celle qu'on pense, et les grands enjeux politiques soulevés ne passent jamais avant les vicissitudes des différents acteurs de cette série dont on se prend vite d'affection.

Et que dire du dessin de Pierre Maurel, virtuose sans en mettre plein la vue, vivant, précis, habité par un plaisir de faire qui participe pleinement à l'atmosphère de gaieté qui se dégage de ces albums.

Impossible de choisir un album préféré, alors autant tous les lire !

Signalons au passage le soin apporté par L'employé du moi à l'édition des titres, proposant des livres soignés sans être trop luxueux, à peine moins larges que le format traditionnel, fine délicatesse qui se fait le reflet de ces belles histoires.