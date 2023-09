Postiers sans papiers. Récit d'une grève

En 2019, des travailleurs sans-papiers employés par l’entreprise Chronopost d’Alfortville ont mené une grève victorieuse de plusieurs mois aux côtés du Collectif des travailleurs sans papiers de Vitry et de syndicalistes, notamment de Sud PTT 94.

Ils exigeaient leur régularisation et l’amélioration de leurs conditions de travail. Chronopost, filiale qui appartient à la Poste, abusait de l’auto-entrepreneuriat en sous traitant 75 à 90 % de ses livraisons et en profitant de la situation irrégulière et précaire de ses salariés pour les exploiter.

Les travailleurs sans papiers étaient exposés à des conditions de travail inhumaines : journées qui durait parfois 12 heures, salaires en dessous du minimum légal, refus de payer les heures supp…

Cette exploitation favorisée par le système opaque de sous-traitance en cascade, impliquait notamment la société Derichebourg et des agences d'intérim, telles que Mission Intérim.

Après plusieurs mois d’occupation devant l’agence Chronopost, 26 grévistes sur 27 ont été régularisés et les dossiers de 129 travailleurs sans papiers mobilisés ont été déposés. Le campement a été démonté le 16 janvier 2020. Au cours des mois suivants, 46 régularisations et celle du 27e « Chrono » ont été concédées par la préfecture.

Cette grève a donné naissance à un ouvrage détaillé porté Christian Schweyer, le porte-parole du collectif sans papiers de Vitry. Enrichi de photos, de documents, et de témoignages, ce livre révèle les interactions avec les syndicats, l'analyse de directives ministérielles ainsi que de nombreuses interviews de grévistes.