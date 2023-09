Le reporter Feurat Alani remporte le Prix Senghor 2023

Le Prix Senghor distingue et promeut de « jeunes » écrivains, d’expression française, qui réussissent à créer avec cette langue « des œuvres de beauté » et de qualité. Le Prix Senghor veut inciter des « primo écrivains » à utiliser davantage, au niveau international, la langue française comme outil d'expression écrite.

Ce prix souhaite aussi rendre hommage au poète et président sénégalais Léopold Sédar Senghor, grand représentant de la francophonie, agrégé de grammaire française (1935) et membre de l'Académie française (1983-2001).

À l'occasion de la soirée de remise de prix, des animations littéraires (lectures, débat avec les membres du jury, récital de poésie) seront présentées, suivies de dédicaces qui se tiendront sur le stand de la Librairie-Boutique du Musée du quai Branly - Jacques Chirac.

Les 13 finalistes du Prix Senghor 2023 étaient :

Zao, un mari, de Myriam Dao, Ed. Des femmes/Antoinette Fouque (Vietnam)

Les tourmentés de Lucas Belvaux, Ed. Alma (Belgique).

Ainsi pleurent nos hommes, de Dominique Celis, Ed. Philippe Rey (Belgique-Rwanda)

Deux secondes d’air qui brûle, de Diaty Diallo, Ed. Le Seuil (Franco/malien)

Bombay, de Marie Saglio, Ed. Serge Safran (France)

La voix de Sita de Cléa Chakraverty Ed. Globe (Inde)

La prophétie de Dali, de Balla Fofana, Ed. Grasset (Franco-malien)

J’irai déterrer mon père de Catherine Larochelle . Ed. Québec Amérique (Québec)

Azad de Mélanie Croubalian, Ed. Slatkine (Suisso- arménienne)

La Vallée des Lazhars de Soufiane Khaloua, Ed. Agullo (France-Maroc)

Je me souviens de Falloujah, de Feurat Alani, Ed. JC Lattès (Franco-Irakien)

L’or des mélèzes de Carole Labarre, Ed. Mémoire D’encrier (Québec)

Trénelle de Steven Clerima, Coll. La Belle Etoile, Ed. Marabout (Martinique)

Le jury du Prix Senghor, qui s’est réuni le 20 septembre 2023 à 18h30, à la Brasserie le Créole, Paris 6e, se félicite dans son ensemble, du choix du lauréat, élu à la majorité des voix des jurés présents, après 4 tours de votes par 7 voix contre 2 : Je me souviens de Falloujah, de Feurat Alani.

Ce roman nous plonge dans l'Irak des années 70. Rami échappe à l'oppression du régime de Saddam Hussein et trouve refuge en France. Il reste un homme de peu de mots, silencieux sur son histoire personnelle. Hospitalisé, à la fin de sa vie, il perd soudainement la mémoire. Ses souvenirs se figent, oscillant entre son passé en Irak et sa nouvelle vie en France. « Je me souviens de Falloujah » confie-t-il cependant à son fils, Euphrate, qui y voit une opportunité d'en apprendre davantage sur l'histoire de son père si taiseux jusqu'alors.

Journaliste et grand reporter franco-irakien, Alani Feurat a vécu une partie de sa jeunesse à Nanterre. Son père Amir Alani, opposant politique à Saddam Hussein, est décédé en 2019. Il lui a dédié son prix Albert Londres qu'il remporte pour son livre Le parfum d'Irak (éditions Nova, 2018). Journaliste et grand reporter, Je me souviens de Falloujah est son premier roman.

La mention spéciale du Jury revient à Deux secondes d’air qui brûle, de Diaty Diallo. Et la mention du Jury va à Balla Fofana pour La prophétie de Dali.

Le jury était présidé par Nicolas Forest, bibliothécaire à la Médiathèque Landowski, Boulogne-Billancourt, et composé de Isabelle Colin, responsable de la bibliothèque Germaine-Tillion, conservatrice au Réseau des bibliothèques Ville de Paris, Suzanne Dracius, ecrivaine martiniquaise de langue française, Lise Gauvin, universitaire, autrice et critique littéraire, Caroline Moulin-Schwartz, modératrice de débats, Henri Lallement, libraire Centre Wallonie-Bruxelles, Isabelle Lepine, directrice bureau Europe, Université de Montréal et du monde, Élisabeth Lesne, éditrice et agent littéraire, Tchiseka Lobelt, ex. directrice du livre et de la lecture (collectivité territoriale de Guyane), Dominique Loubao, ingénieure interculturelle, responsable Prix Senghor, Annie Lulu, universitaire, auteure congolaise et roumaine écrivant en français et Carine Saint Medar, journaliste free-lance culture et littérature, Le Point Afrique.

La présidente d'honneur du jury était Vénus Khoury- Ghata, écrivaine, poétesse et femmes de lettres franco-libanaise.

crédits photo : Patrice Normand