Second Souffle. Bandes dessinées alternatives 2000-2020

Un second souffle, une autre respiration, une nouvelle bouffée d'oxygène. C'est ainsi que Frédéric Hojlo examine une génération d'éditeurs apparus à partir de la seconde moitié des années 90 grâce au dynamisme de structures telles que L'association, Cornelius, Fréon ou encore Amok (parmi d'autres). Le journaliste pose ainsi la question de l'héritage laissé par celles-ci en présentant et interrogeant onze éditeur.ices, nouveaux fleurons de l'édition alternative.

Frédéric Hojlo débute par une introduction intéressante qui dresse une définition de ce qu'est, selon lui, la bande dessinée alternative, décrivant avec la finesse qui le caractérise une notion parfois galvaudée en abordant le contexte artistique, évidement, mais aussi économique et politique.

Commence ensuite le parcours d'un vaste panorama singulièrement hétéroclite qui se compose de manière uniforme pour chaque éditeur.ice : description de la structure (plus ou moins succincte), interview (de longueur variable), chronique de cinq titres puis inventaire de dix œuvres phares du catalogue. D'Atrabile (que nous aurions peut être considéré comme faisant partie d'un premier souffle) à Biscoto en passant par Adverse, L'employé du moi, Matière, 2024 ou Flblb (éditeur de l'ouvrage), Hojlo dresse le portrait d'une génération tournée vers l'expérimentation, vers l'exploration de la bande dessinée comme véritable langage, comme pratique artistique ouverte aux expériences les plus enthousiasmantes.

On pourrait regretter la brièveté des entretiens ou encore cette grille de questions systématiques qui les uniformise un peu.

Second souffle est un livre qui reste essentiel, qui permet d'avoir une focale, à un moment donné, sur l'état de la création (ici de l'édition), de faire découvrir à un public néophyte cette scène dynamique et exaltante que Frédéric Hojlo ne cesse de défendre depuis plusieurs années, et de préciser certains axes pour les fins connaisseurs. Effectivement ils composent un véritable souffle tant la lecture de leurs ouvrages vivifie l'esprit, ravi les yeux et stimule l'intellect. D'une certaine maniere, celui-ci en fait pleinement partie.