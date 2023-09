Andrée Lück-Gaye, Grand prix pour l'oeuvre de traduction 2023

Ce titre honore sa maîtrise de la traduction du slovène vers le français. Le jury était présidé par Evelyne Chatelain, et se composait de Sophie Aslanides, Elena Balzamo, Jacqueline Carnaud, Anne Colin du Terrail, Joëlle Dufeuilly, Barbara Fontaine, Christine Jordis, Dominique Le Brun, Margot Nguyen Beraud et de Jérôme Orsoni.

Avant Andrée Lück-Gaye, c'est Robert Amutio qui avait été récompensé en 2022, Sophie Benech en 2021, Jean-Pierre Richard en 2020, et Anne Colin du Terrail en 2019 pour la première édition du prix.

Formée à l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales, Andrée Lück-Gaye s'est perfectionnée en slovène pour interagir avec sa famille de Prekmurje et a appris la traduction avec Claude Vincenot.

Grâce à elle, nous avons été initiés à des auteurs slovènes contemporains. Leurs œuvres évoquent la violence de la Seconde Guerre mondiale et les difficultés des rescapés, notamment.

Parmi ses traductions notables, on retrouve Les immigrés de Lojze Kovacic (Le Seuil, 2008, 2009 et 2011) et des titres de Boris Pahor, Pèlerin parmi les ombres (La Table ronde, 1996) et Printemps difficile (Phébus, 2013). Elle a aussi introduit au public français des romans de Drago Jančar, dont Cette nuit, je l'ai vue (Phébus, 2014), lauréat du prix du meilleur Livre étranger Sofitel en 2014.

Initié en 2019, le prix SGDL/Ministère de la Culture pour l’œuvre de traduction honore annuellement un traducteur ou une traductrice.

Avec une dotation de 15.000 €, ce prix symbolise la collaboration entre le ministère de la Culture et la SGDL pour mettre en avant la profession de traducteur littéraire. Si cruciale pour faire connaitre les œuvres internationales, elle renforce les relations et les échanges culturels, et diversifie l'offre littéraire en français.

Attribué par un panel autonome affilié à la SGDL, qui rassemble des traducteurs, des écrivains, des membres des médias et des experts en littérature, il est présenté par le ministre de la Culture et le président de la SGDL.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

crédits photo : illustration, Romain Vignes / Unsplash