Les titres retenus pour le 14ème Prix Mémorable

En collaboration avec la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, l'ADAGP a initié la Révélation Livre jeunesse. Cette distinction met en lumière et soutient le talent de nouveaux auteurs et illustrateurs établis ou vivant en France. Pour être éligible, ils doivent avoir publié au plus trois albums chez un éditeur, dont au moins un entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023.