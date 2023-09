My happy mariage Tome 1

Miyo est une jeune fille esseulée et maltraitée par sa famille au sang noble. N’ayant pas hérité de leurs pouvoirs surnaturels, son avenir promet d’être sombre jusqu’au jour où elle se retrouve fiancée malgré elle à Kiyoka Kudô...

Adapté du light novel du même nom (trad. Gaëlle Ruel), ce shojo mêle habilement drame, romance et fantasy dans un style à la fois puissant et délicat. Le tout avec les illustrations de Tsukiho Tsukioka.

Un manga à ne surtout pas manquer (et en trois tomes).