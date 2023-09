La sélection du Prix Wepler - Fondation La Poste 2023 annoncée

#Rentreelitteraire23 – La sélection du prix Wepler - Fondation La Poste 2023 :

Charly Delwart, Que ferais-je à ma place ?, Éditions Flammarion

Caroline Deyns, MURmur, Quidam éditeur

Arthur Dreyfus, La troisième main, Éditions P.O.L

Elisa Shua Dusapin, Le vieil incendie, Éditions Zoé

Éléonore de Duve, Donato, Éditions Corti

Daniel Fohr, La vague qui vient, Éditions Inculte

Léna Ghar, Tumeur ou tutu, Éditions Verticales

Louis-Daniel Godin, Le compte est bon, Éditions La Peuplade

Clémentine Haenel, Pleins phares, Éditions Gallimard/L’Arpenteur

Debora Levyh, La version, Éditions Allia

Sophie G. Lucas, Mississippi, Éditions La Contre-allée

Neige Sinno, Triste tigre, Éditions P.O.L

Depuis plus d'un quart de siècle, le Prix Wepler-Fondation La Poste met à l'honneur une œuvre littéraire contemporaine qui sort des sentiers battus et réserve une mention spéciale pour un second ouvrage, soulignant ainsi son audace et sa singularité. Grâce à un jury renouvelé régulièrement, ce Prix se distingue par son indépendance, sa fraîcheur et une authenticité de jugement, aboutissant souvent à des lauréats surprenants.

Initié en 1998 par la librairie des Abbesses, le Prix bénéficie du soutien indéfectible de la Fondation La Poste, un mécène avant-gardiste apprécié pour ses nombreuses initiatives culturelles, ainsi que de la brasserie Wepler, rendez-vous incontournable de plusieurs écrivains d'aujourd'hui. Pour l'édition 2023, le Prix se veut explorateur en mettant en lumière quatre auteurs à leur première œuvre, tout en valorisant la diversité par l'inclusion d'éditeurs passionnés et rigoureux.

Le lauréat du Prix Wepler-Fondation La Poste se verra remettre 10.000 €, tandis que la mention spéciale recevra 3000 €.

Le jury du prix Wepler-Fondation La Poste 2023 :

Pierre Benetti, journaliste

Delphine Bouetard, libraire

Valérie Crasnier, lectrice (La Poste)

Maud-Berengère Delbart, lectrice (actuellement détenue au centre pénitentiaire de Rennes) Didier Lagarde, lecteur

Henri Le Blanc, coordinateur et programmateur culturel (France Culture)

Brindha Seethanen, libraire (librairie Millepages)

Dounia Tengour, journaliste

Philippe Ginesy, libraire (librairie des Abbesses)

Olivia Goudard, librairie (librairie des Abbesses)

Marie-Rose Guarniéri, fondatrice du Prix Wepler-Fondation La Poste

Élisabeth Sanchez, secrétaire générale du Prix Wepler-Fondation La Poste

Le lauréat 2022 est Anthony Passeron, pour Les enfants endormis, édité au Globe , quand Lucie Rico a reçu la mention spéciale pour G.P.S, paru chez P.O.L.

Crédits photo : Prix Wepler - Fondation la Poste

DOSSIER - Les prix littéraires de la rentrée 2023