MURmur s'ouvre sur le récit, à la première personne, d'une femme incarcérée pour avortement à la suite d'une fausse couche. La liberté de disposer de son propre corps n'existe plus. Dans cette dystopie, les femmes sont ainsi privées de voix et d'insurrection. Mais la révolte couve... S'enchâsse alors le roman d'une autrice inconnue, Pièces, texte choral, où se succèdent différents personnages répondant à des termes génériques (Mère, GrandeEnfant, Faiseuse, Collègue, Secrétaire, MaîtreAvocate, MonsieurJuge, LaPhilosophe) et racontant une histoire qui, malgré l'imprécision de l'ancrage, tend à ressembler au procès de Bobigny dont on sait qu'il fut la pièce maîtresse et décisive du droit encore actuel à l'avortement en France.