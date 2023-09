Les 4 finalistes du 90e Prix des Deux Magots sont connus

Voici les finalistes du prix littéraire du café des écrivains :

Guy Boley, À ma sœur et unique, Grasset

Nicolas Chemla, L’Abîme, Le Cherche Midi

Julie Héraclès, Vous ne connaissez rien de moi, JC Lattès

Gaspard Koenig, Humus, L’Observatoire

Le lauréat succèdera à Louis-Henri de La Rochefoucauld, lauréat 2022 pour son livre Châteaux de sable (Robert Laffont).

Le Prix des Deux Magots récompense un livre de langue française paru durant l’année précédant sa remise (de septembre à septembre). Il a pour vocation de mettre en lumière un talent littéraire, romancier ou essayiste, qui vient d’éclore ou qui ne bénéficie pas de la reconnaissance qu’il mérite.

Toutefois, le choix du jury procédant largement de son enthousiasme et de ses coups de cœur, il ne s’interdit pas d’accorder ses suffrages à un ouvrage ne répondant pas aux critères établis.

Le prix est par ailleurs doté d’une enveloppe de 7700 euros, afin d’encourager et soutenir les lauréats dans leurs travaux d’écriture.

90 ans de liberté d’esprit

Créé en 1933, à la suite des trois autres grands prix institutionnels — le Prix Goncourt (1902), le Prix Femina (1904), le Prix Renaudot (1926) —, le Prix des Deux Magots est l’une des plus anciennes et prestigieuses distinctions littéraires françaises. 2023 marque son 90e anniversaire.

Traditionnellement attribué à la fin du mois de janvier, le prix sera désormais remis le dernier lundi de septembre, s’inscrivant comme le premier grand prix de la rentrée littéraire de l’automne et réaffirmant son importance dans le paysage littéraire.

La cérémonie de remise du 90e Prix aura lieu le lundi 25 septembre 2023. De nombreux événements ponctueront la journée qui verra se croiser littérature, musique, poésie en présence de grandes personnalités du monde des lettres et des arts.

Présidé par Étienne de Montety, directeur du Figaro Littéraire et écrivain, le jury du Prix des Deux Magots réunit les personnalités suivantes :

Laurence Caracalla Journaliste et écrivain ; Isabelle Carré Actrice et écrivain ; Jean Chalon Journaliste et écrivain ; Jean-Luc Coatalem Journaliste et écrivain ; Eric Deschodt Journaliste et écrivain ; Pauline Dreyfus Écrivain ; Clara Dupont-Monod Écrivain et éditrice ; Benoît Duteurtre Producteur de radio et écrivain ; Pierre Kyria Écrivain ; Marianne Payot Journaliste ; Abel Quentin Écrivain.

Les membres du jury réunis pour cette première sélection. Prix des Deux Magots.

Un café mythique, au cœur de Saint-Germain-des-Prés

Le Café des Deux Magots est depuis plus d’un siècle un lieu prisé des écrivains, artistes et réalisateurs. Les plus grands noms de la culture française du siècle dernier l’ont fréquenté : Guillaume Apollinaire, Alfred Jarry, André Breton, Léon-Paul Fargue, André Gide, Jean Giraudoux, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Ernest Hemingway, Elsa Triolet, Louis Aragon, Antoine Blondin, Boris Vian, Pablo Picasso, Fernand Léger, Jacques Prévert...

Véritable institution littéraire, Les Deux Magots a pris part à la création de deux prix prestigieux : le Prix emblématique des Deux Magots, fondé en 1933, et le Prix Pelléas, qui récompense « l’ouvrage sur la musique aux plus belles qualités littéraires », remis au mois d’avril. Depuis 2018, il abrite également le Prix Apollinaire, le plus grand prix de poésie en France, remis au mois de novembre.

Autour de ses prix, le café des Deux Magots organise une « saison » de rencontres littéraires (les « Lundis des écrivains »), concerts (les « Jeudis du Jazz »), soirées exceptionnelles (« L’été littéraire des Deux Magots ») fréquentés par de nombreuses personnalités du monde culturel d’aujourd’hui.

