Le roman d'une possession diabolique, d'un envoûtement, comme si le mystère du XIXe siècle resurgissait dans le Paris du XXIe. Un Américain installé à Paris, une façade aux motifs intrigants, un chat énigmatique, un voisin glaçant, un cadavre et... ... la réalité qui soudain se fissure, laisse la voie libre à d'anciennes messes noires, à des rites occultes, à des textes mystiques dont on croit percevoir l'écho dans des nuits de sexe de plus en plus hard, entre backrooms et apps de rencontre. Qui trop contemple l'abîme... Peu à peu l'Américain sombre dans la folie. Un Horla le hante. Ce livre est le récit de sa chute. Nicolas Chemla signe ici un texte hypnotique, dans une langue qui se joue des genres, tour à tour classique et survoltée. Il ressuscite le trouble distillé par les grands auteurs décadents du xixe siècle en le confrontant au vertige de notre époque désespérément plate. Dans L'Abîme, le mystère reprend brutalement ses droits.