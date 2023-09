Summer Ghost Tome 1

« Vouloir mourir ou ne pas vouloir mourir... Il n'y a que les vivants qui ont ces soucis. Les fantômes ne se posent pas de questions. Ils sont déjà morts. Profite d'être en vie pour faire des choses que seuls les vivants peuvent faire. »

C’est le nom d’une légende urbaine. Summer Ghost. Elle apparaitrait sur l’ancien site d’aéroport si on y lance des feux d’artifices. Faute à la curiosité ou à un mal-être personnel (on peut vite se douter de laquelle des deux propositions est la bonne), trois lycéens - Tomoya, Aoi et Ryo - se rencontrent sur Internet et organise un rendez-vous pour aller voir ce fantôme.

Une femme, la vingtaine, habillée en noir qui se serait suicidée. C’est la simple chose que l’on sait d’elle. Et pourtant…

Un manga qui nous parle de la valeur de la vie, de la difficulté à avancer face aux épreuves qui se dressent sur notre chemin, de l’importance de s’écouter et de nous écouter… un manga qui nous montre qu’une « faiblesse » peut en fait être une force, et que de temps en temps, il suffit d’une petite étincelle pour rallumer la lumière.