États-Unis : une librairie ouvre un coffre-fort séculaire...

Le temps passant, on en a oublié cette période du Covid-19, et surtout les premiers confinements qui avaient soit rendu philosophes, soit motivé à changer de vie... Entre le monde d’avant et le monde d’après, le Prix Pulitzer 2001 pour Les Extraordinaires Aventures de Kavalier et Clay (trad. Isabelle-D Philippe), Michael Chabon, exploita une quarantaine après avoir attrapé le Covid, pour entreprendre un projet entre nostalgie et hypermnésie : recréer, ouvrage après ouvrage, le rayon imaginaire de la librairie de son enfance…