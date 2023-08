Les Fausses Confidences

#ProgrammePremiereTheatre – Dorante, issu d'une noble famille mais dépourvu de richesse, est engagé en tant qu'intendant par Araminte, une veuve fortunée dont il est éperdument amoureux en secret. Grâce au soutien de Dubois, son ex-valet devenu serviteur d'Araminte, il échafaude des plans ingénieux pour conquérir le cœur de cette dernière.

Dubois, fin stratège, met en scène des "confidences feintes" pour convaincre Araminte de l'affection de Dorante, suggérant subtilement que la fierté de ce dernier l'empêche de révéler ses véritables sentiments, compte tenu de leur écart social.

Tandis que l'histoire progresse, Araminte se trouve de plus en plus attirée par Dorante, sans réaliser les manœuvres orchestrées dans l'ombre. En parallèle, une intrigue s'installe entre Araminte et le Comte, désireux lui aussi de l'épouser pour sa richesse.

Lorsque le dénouement approche, après une série de péripéties et de malentendus, la supercherie est dévoilée. Bien qu'Araminte prenne conscience des subterfuges de Dorante et Dubois, ses sentiments pour Dorante sont indéniables. Elle choisit de lui accorder son pardon et ils s'unissent finalement en mariage.

Cette pièce dépeint avec finesse les intrications de l'amour, de la ruse, des distinctions sociales et de la vérité des émotions, le tout enveloppé dans le style élégant propre à Marivaux.

