Dernière sélection avant la finale du Booker Prize 2023  

Voici les 13 titres encore en lice :

Ayobami Adebayo, A Spell of Good Things, Canongate

Sebastian Barry, Old God’s Time, Faber & Faber

Sarah Bernstein, Study for Obedience, Granta Books

Jonathan Escoffery, If I Survive You, 4th Estate

Elaine Feeney, How to Build a Boat, Harvill Secker

Paul Harding, This Other Eden, Hutchinson Heinemann

Siân Hughes, Pearl, The Indigo Press

Viktoria Lloyd-Barlow, All the Little Bird-Hearts, Tinder Press

Paul Lynch, Prophet Song, Oneworld

Martin MacInnes, In Ascension, Atlantic Books

Chetna Maroo, Western Lane, Picador

Paul Murray, The Bee Sting, Hamish Hamilton

Tan Twan Eng, The House of Doors, Canongate

Outre Esi Edugyan, le jury du prix britannique est composé du professeur de littérature anglaise et comparée à l'université de Columbia James Shapiro, de la poétesse, éditrice et critique Mary Jean Chan, de l'acteur et scénariste Robert Webb, et de l'acteur, scénariste et réalisateur Adjoa Andoh.

Le Prix Booker 2022 avait salué le Srilankais Shehan Karunatilaka pour son roman, The Seven Moons of Maali Almeida (Sort of Books) : une satire sur le Sri Lanka au moment de la guerre civile qui secoue le pays. L'ouvrage sera édité par chez Calmann-Lévy.

Crédits photo : Booker Prize