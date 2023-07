Cette semaine j’ai lu Liberty par le duo Warnauts et Raives, aux éditions Le Lombard.

Nous sommes à Kinshasa. Une jeune fille de 16 ans, Tshilanda, est violée par un américain, et tombe enceinte. Mais par un coup du destin, elle rencontre ce même jour Mike, un Afro-Américain, un survivant de la guerre du Vietnam aussi militant au sein des Blacks Panthers. Elle part alors avec lui enceinte aux États-Unis, remplis d’espoirs et de rêves.

Ils vont alors faire face à la violence, la drogue, l'alcoolisme, et le racisme. Tshilanda se dévoue corps et âme jusqu’à ce qu’elle ne puisse plus être là pour Liberty…

Ce roman graphique est de toute beauté. Les auteurs nous replongent dans l’atmosphère du XXe et du début XXIe siècle avec des références historiques (le combat de Muhammad Ali avec Georges Foreman en 1974, l’attentat des tours jumelles en 2001, jusqu’à l’élection de Barack Obama en 2008), qui renforce l’attachement que l’on peut éprouver envers les personnages.