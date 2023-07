Les coquelicots savent-ils qu'ils sont fragiles ? 36 questions-réponses en forme de poèmes

« […] les écoles / sont des petites boîtes / qui contiennent le monde entier, / les parchemins de l'histoire, / les altitudes de la géographie, / le violon de tous les alphabets / et la liberté. »

36 questions-réponses pour se demander si les renards regardent la lune, s’il y a une frontière entre les pêcheurs et les poissons ou s’il existe un président des poètes du monde. Et peut-être pour poursuivre le jeu…

Ce recueil est une véritable ode à la beauté et à la nostalgie, où le jeu poétique des questions et réponses se mêle à de splendides illustrations colorées. Que l'on soit petit ou grand, on y trouve un réconfort universel. L'album est parsemé de dessins évoquant la nature – oiseaux, arbres et fleurs – des pages entières, incitant le lecteur à s'y plonger avec délice, picorant un poème par-ci, une image par-là.

En parcourant ce livre, on replonge dans les cours de poésie de primaire, rappelé à toutes les questions qu'un enfant peut poser et aux différentes réponses que chacun pouvait lui apporter.

Les coquelicots savent-ils qu'ils sont fragiles ? est un ouvrage qui parle à tous, quelle que soit l'étape de la vie à laquelle ils se trouvent. Chaque page est une délicatesse, une invitation à délecter de l'art du mot et de l'image en famille.

Ce petit livre recèle une universalité qui touche quiconque. Évoquant avec éloquence et sensibilité les joies simples et les énigmes profondes de l'enfance. Il s'agit d'une pépite de la collection Rue du Monde à savourer sans modération.