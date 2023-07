La mère et l'assassin

« Le cycle d’une marée compte plusieurs phases. Le flot : la mer monte durant 5 à 6 heures, c’est un moment dangereux, pendant lequel les promeneurs et nageurs imprudents peuvent se retrouver emprisonnés. La pleine mer : la marée montante atteint son point culminant. L’étale : plus rien ne bouge, le courant est nul, il dure une vingtaine de minutes. Le jusant : la mer redescend jusqu’à son niveau initial et laisse réapparaître, cinq à six heures plus tard, ce que la marée montante avait englouti, rochers, coquillages, seaux, râteaux. Cadavres du passé. »

Au cœur d’une nuit agitée, sur un voilier balayé par la tempête, Morgane Le Dantec se retrouve à tenir une arme et le corps sans vie de Glenn Bennec, soupçonné d’être impliqué dans la disparition de sa fille, âgée de dix-sept ans.

Juste quelques jours auparavant, l’affaire Bennec était prise en charge par une jeune capitaine de police, Nina Kaminski. Ce professeur de sport avait été accusé de meurtre 3 mois plus tôt, mais avait été libéré suite à un vice de procédure.

En passant au crible le dossier de l’affaire, Nina constate rapidement plusieurs incohérences dans l’enquête. Un détail particulier l’interpelle : Morgane et sa fille Océane semblaient toutes deux être attirées par le charismatique professeur. Étaient-elles rivales ? Glenn Bennec, qui n’a cessé de clamer son innocence depuis le début, pourrait-il effectivement ne pas être coupable ?

Voilà une lecture qui réserve un final saisissant — de toute manière, elle aura tenu en haleine d’un bout à l’autre de l’intrigue : suspens, tension, angoisse, tout est là. Un roman qui se vit comme une apnée, ballottant le lecteur pris dans le flux et le reflux d’un passé et d’un présent qui s’entrecroisent sans cesse... au rythme d'une marée.