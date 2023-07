« J'ai toujours voulu me perdre dans un autre monde. Si cet autre monde doit être de ma fabrication, la démence vaut mieux que de coûteux psychotropes. »

Tyst s’ouvre comme une fleur en pleine éclosion. C’est une histoire qui commence, doucement, un peu de la même manière qu’on s’éveille après une bonne nuit de sommeil. Une invitation à ouvrir les yeux, à se réveiller, à observer le monde… autrement.

Dans ce récit aux airs de conte fantastique, quelque part dans une Bretagne à la fois étrangère et familière, nous suivons Sauda le Du, qui doit se lancer dans une quête. Laquelle ? Tout n’est pas clair, pourtant nous acceptons le voyage. D’un monde à l’autre, d’une strate à l’autre, entre le Pays Vif et le Pays Dormant, Sauda fait de nombreuses rencontres, tout en racontant.

Elle raconte, comme on décrit la vie, comme on décrit le ciel. Elle raconte ce monde que nous, endormis, ne pouvons pas voir. Est-ce une incapacité ou un refus ? Sommes-nous hermétiques à ces créatures, ces univers, ces pensées, ces flux tout autour de nous qui vibrent à chaque instant ? Là non plus, tout n’est pas clair. Et c’est là tout le propre de Tyst : accepter de rester dans l’incertitude, le temps de quelques pages.

Ce court roman est riche et si généreux. Autant par les thèmes abordés – comme la nature et sa souffrance sous la main humaine – que par la plume, envoûtante, délicieuse…