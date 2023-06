Arundhati Roy, lauréate du Prix Européen de l'Essai

Le Prix Européen de l’Essai décerné par la Fondation Charles Veillon consacre depuis plus de quarante ans un ouvrage ou l’œuvre d’auteur(e)s qui, par leurs écrits, contribuent à nourrir et diffuser le mouvement de la pensée.

Depuis 1975, le Prix Européen de l’Essai veut attirer l’attention sur des d’auteur(e)s dont l’œuvre peut avoir valeur de témoignage et qui offrent une critique féconde des sociétés actuelles, de leurs pratiques et de leurs idéologies.

Nous savons ce qui s’est produit en Europe quand une organisation animée d’une idéologie similaire à commencer à s’imposer, d’abord dans un pays, puis au-delà, pour un supplément de Lebensraum (espace vital). Nous savons que cela a pu se produire parce que le monde n’a pas prêté une attention suffisante aux avertissements émis par ceux qui en voyaient et en entendaient assez pour comprendre ce qui se préparait. Peut-être ces avertissements paraissaient-ils disproportionnés, démesurés, à un monde anglo-saxon masculin, méfiant envers toute expression désinhibée de détresse ou d’émotion. - Extrait d'Azadi, p. 136.

Azadi signifie « liberté » en ourdou. À l’origine, cri de ralliement cachemiri contre le gouvernement indien, il est repris par le peuple indien pour protester contre ses dirigeants.

Avec une vive et subtile perspicacité, Arundhati Roy nous met au défi de réfléchir au sens de la liberté dans un monde où l’autoritarisme va croissant. Invitant le lecteur à questionner notre monde sans ménagement, ses essais critiquent, au nom de la liberté, les sociétés qui, à l’Est comme à l’Ouest, offrent de plus en plus prise aux revendications nationalistes. En ces temps troublés à l’échelle mondiale, Arundhati Roy explore dans ses textes l’importance du langage, rappelle le rôle de la fiction et de l’imagination, pour que la crise mondiale puisse devenir l’occasion, pour l’humanité, d’inventer un monde différent. Un regard sans concession qui est aussi un ferment d’espoir ! - Avis du jury

Arundhati Roy vit à New Delhi. Son premier roman, Le Dieu des petites choses, a été récompensé en 1997 du Booker Prize et salué comme un événement littéraire dans le monde entier.

Parallèlement à son engagement politique et humanitaire, elle poursuit une riche activité littéraire, avec – entre autres œuvres – son roman Le ministère du bonheur suprême, pour lequel elle a reçu le Prix Bruno Kreisky du livre politique en 2017, et le recueil d’essais Mon cœur séditieux (2019).

En 2022, Mona Chollet était la lauréate pour son livre Réinventer l’amour, publié par les éditions La Découverte.

À l’occasion de cette nomination se tiendra la veille de la remise du Prix, le lundi 11 septembre, une table ronde en collaboration avec l’Université de Lausanne au Théâtre de Vidy-Lausanne. La lauréate discutera entre autres citoyenneté et identité, environnement et globalisation, castes et langues avec Nicola Pozza, Section de langues et civilisations slaves et de l’Asie du Sud (SLAS). Suivi d’un temps d’échange avec le public et séance de dédicace.

