Deuxième sélection pour le Women's Prize for Fiction 2023

Ce prix littéraire du Royaume-Uni a été créé en 1996 afin de reconnaître le travail et les talents des autrices anglophones.

Cette récompense est décernée annuellement à la meilleure œuvre de fiction publiée au Royaume-Uni au cours de l’année précédente. L’ouvrage doit être écrit par une écrivaine de langue anglaise, et ce, quelle que soit sa nationalité. La gagnante reçoit 30.000 livres (environ 34.000 €) et une sculpture de bronze.

Les six ouvrages retenus sont :

Black Butterflies de Priscilla Morris (Duckworth Books)

Demon Copperhead de Barbara Kingsolver (Faber)

Fire Rush de Jacqueline Crooks (Jonathan Cape)

Pod de Laline Paull (Little Brown)

The Marriage Portrait de Maggie O’Farrell (Headline)

Trespasses de Louise Kennedy (Bloomsbury)

Le jury est composé de Louise Minchin, journaliste et écrivaine (présidente); de la romancière Rachel Joyce ; de la journaliste, hôte d’un podcast et écrivain Bella Mackie ; de la romancière et nouvelliste Irenosen Okojie et de la députée Tulip Siddiq.

L’édition 2022 a été remporté par Ruth Ozeki pour The Book of Form and Emptiness aux éditions Viking.